Ostuni e Oria. Ai domiciliari per evasione e in carcere per espiare una pena fino al 2024

Ostuni. Evade dai domiciliari

Nonostante fosse ai domiciliari con braccialetto elettronico, era uscito da casa. Per questo, Claudio Ostuni, 44enne di Ostuni è stato arrestato ma tratto nuovamente agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

La scoperta è stata fatta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi ieri pomeriggio, mercoledì 10 marzo. L'uomo è stato sorpreso sulla pubblica via senza alcuna autorizzazione.

Oria. In carcere per espiare la pena per una rapina del 2012

Un'ordine di carcerazione è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Oria nei confronti del 55enne del posto, per Nania Tommaso.

L'uomo, infatti, per ordine emesso dall'ufficio di sorveglianza di Lecce, è stato trasferito presso il carcere di Brindisi dove dovrà scontare la pena per tentata rapina commessa nel 2012 a Grottaglie, in provincia di Taranto. La reclusione scadrà il 1° ottobre 2024.