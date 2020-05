Ostuni. La Securitas Puglia sventa furto in una abitazione rurale

OSTUNI - Il pronto intervento della pattuglia della Securitas Puglia hanno fatto in modo che un furto ai danni di una abitazione nell'agro di Ostuni non fosse compiuto. I fatti si sono verificati ier sera, venerdì 15 maggio, attorno alle 21, in contrada Fiataturo. Grazie all'efficienza dei sistemi di sicurezza utilizzati dall'isituto di vigilanza e della presenza costante delle pattuglie sul territorio, i malfattori non hanno potuto portare a termine un furto nella villetta dove, prontamente, sono giunti i vigilanti che hanno rilevato solo una finestra aperta.

