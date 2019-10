Ostuni: si denuda davanti alla casa della donna che perseguitava

Ostuni: si denuda davanti alla casa di una donna

I carabinieri della stazione di Ostuni, dopo accertamenti condotti in seguito alle denunce presentate nel gennaio 2018 e settembre 2019 da una 49enne di Ostuni, hanno denunciato un 46enne del luogo, per molestie e atti osceni. L’uomo si sarebbe denudato nei pressi dell’abitazione della vittima.

Brindisi: ai domiciliari per furto

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi hanno eseguito l’ordinanza cautelare di arresti domiciliari emessa dal gip nei confronti di Ciro Santese, 47enne del luogo. L’uomo si è reso responsabile nel marzo 2019 di furto aggravato.

Francavilla: simulano incidente, tre denunciati

Dopo la querela presentata da un 63enne del luogo, proprietario di un furgone, i carabinieri della stazione di Francavilla Fontana hanno denunciato tre persone: un bracciante agricolo 50enne, un disoccupato 53enne e un panettiere 48enne, tutti del luogo, per fraudolento danneggiamento dei beni assicurati. Il panettiere, cui era stato affidato il furgone, ha simulato un sinistro stradale in contrada “Palmarino” con altra vettura, di proprietà del bracciante agricolo, ma condotta dal disoccupato. Questi ultimi due hanno poi richiesto il rimborso alla compagnia assicurativa per un importo di 1.000 euro. Ma era tutta una simulazione.