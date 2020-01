Nel pacco giunto dall’Olanda c'erano marijuana, hascisc e 5mila euro

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Nel pacco giunto dall’Olanda c’era la droga, marijuana hascisc e 5mila euro. Un 55enne di San Pancrazio Salentino, Giuseppe Taurino, già noto alle forze dell’ordine, nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 gennaio, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione e dai colleghi della compagnia di Francavilla Fontana, diretta dal capitano Gianluca Cipolletta, per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti. Per lui si sono aperte le porte del carcere di via Appia a Brindisi.

Da quanto è stato accertato dai militari il pacco, trovato imballato in casa del 55enne con informazioni sul paese di provenienza, doveva essere rispedito. La droga non era destinata al mercato locale.

Nello specifico nella scatola di cartone sono stati trovati altri pacchetti, giocattoli, un libro, un personal computer e un telefono cellulare. La marijuana del peso complessivo di 300 grammi era suddivisa n cinque buste sottovuoto. L’hashish, del peso di 515 grammi, era suddiviso in cinque panetti. Poi c’erano 10 grammi di cristalli di metanfetamina, 50 pasticche di ecstasy e 5mila euro in contanti nascosti in un libro. Nella scatola c’erano anche giocattoli.

Indagini sono state avviate per ricostruire il giro di traffico di stupefacenti che gravita intorno al ritrovamento, a partire dal canale di rifornimento fino a giungere al mercato di destinazione dela droga.