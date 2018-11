Palazzo di città, ascensore fuori servizio da dieci giorni

BRINDISI – “Il nostro appello è rimasto inascoltato: dieci giorni fa sollevammo il problema dell’ascensore fuori servizio al Comune, oggi la situazione resta così com’era. Nessuno si è preoccupato di disporre l’intervento e persistono i disagi per gli utenti. La domanda è: a chi ci dobbiamo rivolgere?”.

La denuncia sul disservizio porta la firma di Giuseppe Roma, dipendente di Palazzo di città, in servizio presso la ripartizione Anagrafe, e rappresentante sindacale della Uil da anni. Questa mattina, appena arrivato al Comune, ha deciso di documentare anche con un video la situazione, nella speranza che qualcuno veda, si renda conto dei fatti e decida di fare qualcosa.

“E’ evidente che non è possibile andare avanti così”, dice. “L’accesso dal pian terreno, dove si trovano gli uffici Anagrafe, agli altri, dove ci sono le sedi delle ripartizioni Casa e Lavori Pubblici diventa problematico per i disabili e per tutti coloro i quali hanno difficoltà di deambulazione”, spiega. “Disagi anche per le mamme che arrivano in quest’ala di Palazzo di città con i bambini nei passeggini. Possibile che nessuno faccia qualcosa? Eppure abbiamo segnalato subito il guasto. Ma niente. Noi in silenzio non possiamo rimanere: abbiamo il dovere di denunciare”.

Dagli uffici comunali spiegano di aver raccolto la segnalazione e di aver chiesto l'intervento della società che si occupa della manutenzione dell'ascensore.