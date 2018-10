Pancrazio Tedesco è il nuovo segretario generale della Fp Cgil di Brindisi

BRINDISI – Pancrazio Tedesco è stato eletto segretario generale della Funzione pubblica Cgil di Brindisi. L’assemblea generale della categoria, riunitasi il 4 ottobre 2018 presso l’Istituto Alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi, ha eletto il compagno Tedesco (67 aventi diritto, 2 voti contrari , 6 astenuti, 59 favorevoli ) che sostituisce Antonio Macchia, giunto a fine mandato, e al quale va il ringraziamento del sindacato per gli anni trascorsi alla guida di una tra le categorie più grandi della Cgil.

Pancrazio Tedesco, sposato e con due figli, nel 2003, entra come precario nell’Asl di Brindisi, come Infermiere, dopo una lunga parentesi nella Sanità privata. Inizia così una lunga gavetta sindacale che lo porta ad essere eletto una prima volta nel 2009, in qualità di delegato Fp Cgil nella rappresentanza sindacale unitaria. Nel 2012, 2015, 2018 viene riconfermato come delegato Rsu Fp Cgil. Nel settembre 2017 viene nominato coordinatore della Camera del Lavoro Territoriale di San Pietro Vernotico.