"Panettone solidale": il Coisp a sostegno dei ragazzi di "Oltre l'orizzonte"

BRINDISI - Nella mattinata di ieri (martedì 18 dicembre), la Segreteria Provinciale Coisp di Brindisi ha incontrato i suoi iscritti per i tradizionali auguri di Natale e la consueta strenna natalizia.

"Quest’anno la volontà di questa Segreteria - si legge in una nota a firma del segretario generale provinciale del Coisp. Giovanni Tagliente - è stata quella di condividere la gioia di questo momento rivolgendo un affettuoso pensiero ai ragazzi del Centro diurno socio educativo gestito dalla Cooperativa Sociale 'Oltre L’orizzonte' con sede a Brindisi in via Nicola Brandi nr. 3, che hanno confezionato con tanto impegno i 'panettoni solidali' per ognuno degli iscritti di questa organizzazione sindacale.

“Ci auguriamo che questo piccolo gesto a sostegno dei progetti di terapia occupazionale di questi ragazzi possa contribuire a sviluppare con i cittadini di questa città quel dialogo a cui i poliziotti non devono mai rinunciare e che la veste istituzionale non sempre facilita, ma che trova negli organi di stampa un prezioso alleato. E’ con questo auspicio che auguriamo a tutti un Buon Natale e Felice Anno nuovo”.