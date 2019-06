Parcheggio esterno dell'ospedale Perrino ancora al buio, sempre più pericoloso

BRINDISI - Il 7 novembre scorso la redazione di questo giornale attraverso un video ha documentato la pericolosità del parcheggio esterno dell’ospedale Perrino di Brindisi (polo d'eccellenza) perchè completamente al buio. Da allora nulla è cambiato. Quando cala la sera si continua a camminare a passo svelto utilizzando le torce degli smartphone perché la visibilità è pari a zero.

Tutti i lampioni sono spenti, raggiungere l’auto è un’impresa difficile e rischiosa. Come già detto precedentemente i pericoli sono tanti: si rischia di cadere, inciampando in qualche dissesto del manto stradale, di essere investiti o di rimanere vittime di qualche malintenzionato. In un ulteriore video, con rammarico, mostriamo nuovamente la situazione. Identica a quella del 7 novembre scorso.