Parco Cillarese, vandali scatenati: abbattuta la porta dei servizi igienici

BRINDISI – Il parco Cillarese di Brindisi resta nel mirino dei vandali. Gli incivili, in particolare, continuano ad accanirsi contro i servizi igienici del polmone verde. I soliti balordi stavolta, non sapendo come trascorrere il loro tempo libero, hanno avuto la “brillante” idea di abbattere la porta del settore femminile dei servizi igienici, rendendoli, di fatto, inutilizzabili. Non è la prima volta, del resto, che i balordi si accaniscono contro i servizi igienici del parco. La foto dell’atto vandalico è stata postata sul proprio profilo Facebook dal cittadino Tony Bianco. Nel giro di pochi minuti, il post ha dato vita a una lunga serie di commenti di sdegno.