Pastore tedesco azzanna una donna: denunciata la proprietaria

SAN MICHELE SALENTINO - I carabinieri della stazione di San Michele Salentino hanno denunciato una 40enne del luogo per omessa custodia e malgoverno di animali, lesioni personali colpose e omissione di soccorso. La donna è proprietaria di un cane pastore tedesco che, sfuggito dalla custodia, ha provocato lesioni ad una 48enne del luogo azzannandola in varie parti del corpo, guaribili in dieci giorni.

L’animale risulta regolarmente iscritto all’anagrafe canina ed attualmente è monitorato da un medico veterinario dell’Asl. “Riguardo al caso in esame sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di lesioni colpose, per il quale la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo del controllo e della custodia dell’animale, nonché l’adozione ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all’interno dell’abitazione”. Si legge in una nota dei carabinieri.