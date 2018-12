Patente di guida mai conseguita: brindisino fermato dai carabinieri

BRINDISI - Da Brindisi a Lecce in auto per trascorrere il sabato notte. Ma i carabinieri hanno scoperto che il giovane non aveva mai conseguito la patente di guida e per questo lo hanno segnalato per violazione del Codice della Strada, contestando anche la recidiva.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il brindisino era stato già fermato oer lo stesso motivo negli ultimi due anni.