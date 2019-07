Patente revocata, ma continua a usare l'auto: denunciato automobilista

BRINDISI - A Brindisi, i carabinieri della Sezione radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per “reiterazione nella guida senza patente” un 34enne del luogo. L’uomo è stato controllato alla guida di una Fiat Punto di proprietà di un amico, sprovvisto della patente di guida poiché revocata dalla prefettura di Brindisi il 3 dicembre 2010. L’uomo era già stato contravvenzionato nel biennio, precisamente il 18 novembre 2018 per la stessa violazione.