Test antidroga, due patenti ritirate dai carabinieri

Due patenti sono state ritirate dai carabinieri nel Brindisi, nel corso di controlli stradali posti in essere nella notte: in entrambi i casi, gli automobilisti fermati dai militari non hanno voluto sottoporsi al test antidroga.

Francavilla Fontana

Nella Città degli imperiali è stato fermato un ragazzo di 22 anni, alla guida dell'auto di proprietà del padre, una Fiat Panda. E' stato fermato sulla strada statale 7. L'auto è stata affidata al proprietario.

San Donaci

A San Donaci, i militari hanno fermato un ragazzo di 24 anni, bracciante agricolo, alla guida dell'auto di un familiare. Anche in questo caso il giovane non ha voluto sottoporsi al test. Patente ritirata e veicolo affidato al proprietario.

Torre Santa Susanna

I carabinieri di Francavilla Fontana, inoltre, hanno denunciato un 47enne residente a Torre Santa Susanna, per violazione colposa dei doveri relativi alla custodia di cose sequestrate. E' emerso che l’auto di proprietà dell’uomo sequestrata e a lui affidata in custodia giudiziale era "sparita". L’uomo ha dichiarato di aver subito il furto senza specificare altri particolari e di non aver formalizzato la relativa denuncia.