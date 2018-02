Grossa balla di marijuana sequestrata sulla costa del Pilone

OSTUNI - Una grossa balla di marijuana proveniente dalle "manifatture" celate sulle montagne albanesi è stata recuperata e sottoposta a sequestro da una pattuglia del commissariato di polizia di Ostuni. Il fatto è avvenuto in località Pilone. Probabilmente il grosso pacco di droga faceva parte del carico di un gommone caduto in mare durante la traversata verso la costa brindisina, oppure è stato intenzionalmente abbandonato durante un inseguimento o le operazioni di sbarco.

La polizia riferisce che la balla galleggiava a breve distanza dalla battigia, e una volta aperta è stato estratto il suo contenuto consistente in altri dieci involucri da circa 2,5 chili ciscuno di marijuana. In totale, la droga sequestrata ammontava a 27 chili, per un valore sul mercato dello spaccio al minuto di circa 40mila euro. Il commissariato di Ostuni ha già sottoposto a sequestro negli ultimi tre interventi circa un quintale di sostanza stupefacente di provenienza albanese.