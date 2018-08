Paura a Costa Merlata: tromba d’aria sorprende bagnanti

OSTUNI – Paura e Costa Merlata nel primo pomeriggio di oggi: una tromba marina ha sorpreso i bagnanti ospiti degli stabilimenti balneari, ricavati nella suggestiva insenatura rocciosa in località Santa Lucia. Alcuni sono rimasti feriti e sono stati portati al Pronto soccorso dell’ospedale di Ostuni.

La tromba d’aria

La furia del vento proveniente dal mare si è abbattuta sul litorale attorno alle 15,30, danneggiando due lidi tra i più noti della zona. Danni ingenti al lido Paragrafo 25, il più colpito dal maltempo: qui ombrelloni, lettini, tavolini e altri complementi dell’arredo della spiaggia sono stati scaraventati per diversi metri, colpendo alcune delle persone che in quel momento si trovavano nello stabilimento.

Danni più lievi sono stati registrati nel lido vicino, la Dolce Vita, dove il vento ha scoperchiato alcuni gazebo.

I feriti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri forestali e il personale del 118. Non è ancora chiaro, al momento, quanti siano i feriti e le loro condizioni. I soccorsi, in ogni caso, sono stati tempestivi. A quanto si apprende, si tratta di feriti lievi, rimasti colpiti mentre cercavano riparo.

Le testimonianze

Sono stati minuti di terrore. “Temevo di morire, ho pensato subito ai bambini”, ha raccontato una donna. “Abbiamo iniziato a correre, mentre tutto intorno volava. Non mi sono mai trovata prima in una situazione del genere e non lo auguro a nessuno”, continua.

“I bambini erano terrorizzati e gridavano”, dice un altro bagnante. “Per fortuna non ci sono state conseguenze, nessuno di noi è rimasto ferito, ma vi posso assicurare che la paura è stata enorme. La forza del vento era impressionante. Non so dire quanto sia durato, ma sembrava interminabile. Grazie a Dio, è finita bene”.

Allagamenti

Il maltempo ha provocato danni nella zona di Villa Castelli. Qui c'è stato un temporale che in breve tempo ha causato problemi nelle campagne rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Diverse le telefonare per allagamenti nei casolari. Non si registrano feriti.