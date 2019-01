Paura nel centro abitato: a fuoco pullman che trasportava studenti

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Momenti di paura intorno alle 14 di oggi, lunedì 21 gennaio a San Pancrazio Salentino: un pullman della Stp che trasportava studenti ha preso fuoco durante la marcia. Da quanto raccontano alcuni testimoni l’autista non appena ha notato fumo uscire dal veicolo ha invitato tutti gli studenti a scendere e allontanarsi. Nel giro di pochi minuti il mezzo è diventato un palla di fuoco sprigionando una densa colonna di fumo nera che ha invaso la zona.

È accaduto all’incrocio tra via Parini e via Lecce, il bus era diretto al punto di fermata in piazza. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno transennato la zona per tutta la durata delle operazioni di spegnimento. Il bus è andato distrutto. Sembrerebbe che l'autista abbia cercato di domare le fiamme con l'estintore ma l'incendio nel giro di pochi minuti è diventato indomabile.

Gallery