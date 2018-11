Pensionata nascondeva 92 chili di marijuana nella legnaia: condannata e arrestata

FRANCAVILLA FONTANA - Dieci mesi fa, i carabinieri trovarono quasi 92 chili di marijuana a casa di una pensionata di 72 anni, di Francavilla Fontana: nei giorni scorsi, Ada Semeraro, classe 1946, è stata condannata a due anni e undici mesi di reclusione con l'accusa di di sostanze stupefacenti ed accompagnata nel carcere di Taranto dove espierà la pena.

La scoperta della droga risale allo scorso 29 gennaio, quando i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni eseguirono la perquisizione domiciliare nell'appartamento abitato dalla donna, al quarto piano nelle palazzine delle case popolari in zona 167 di Francavilla Fontana e nella cantina di pertinenza adibita a legnaia, di suo esclusivo utilizzo, ubicata al piano terra e chiusa a chiave.

In quest’ultimo locale, trovarono sette bustoni di colore nero, come quelli usati per i rifiuti, al cui interno c'erano 86 panetti di marijuana essiccata per un peso complessivo di 91,7 chilogrammi.

