Pensionata scippata: i carabinieri recuperano subito la refurtiva

SAN VITO DEI NORMANNI – Le hanno strappato la borsa con documenti e portafogli, ma fortunatamente la refurtiva è stata subito recuperata dai carabinieri. Una donna di 66 anni è la vittima di uno scippo avvenuto intorno alle ore 21,30 di sabato (1 dicembre) in via Cairoli, nel centro di San Vito dei Normanni.

La pensionata stava rincasando quando un individuo con volto parzialmente coperto da un cappuccio le ha afferrato da dietro il cordone della borsa ed è riuscito a portargliela via, per poi dileguarsi a piedi per le vie limitrofe. La donna, molto scossa, ha chiesto aiuto ai carabinieri. Sul posto, nel giro di pochi minuti, si è recata una pattuglia della locale compagnia al comando del capitano Antonio Corvino.

I militari, a breve distanza dal luogo dello scippo, hanno ritrovato la borsa, abbandonata per terra, restituendola alla vittima. Si indaga per risalire all’identità dello scippatore, che non si esclude possa essere una persona del posto.