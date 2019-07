Per bere restano bloccati nella "foggia": due cani salvati dai pompieri

CEGLIE MESSAPICA – Forse erano in cerca di refrigerio, o erano molto assetati. Così due randagi hanno sfidato la sorte e si sono lanciati all’interno di una “foggia” nelle campagne di Ceglie Messapiche, quelle antiche cavità a cielo aperto atte alla raccolta dell’acqua piovana. In questo caso si trattava della foggia di contrada Lamarina Nuova.

Ma non sono riusciti a tornare fuori, e sono rimasti tra le canne e la vegetazione acquatica, che li ha sostenuti sino a quando, chiamati da una persona che si era resa conto della situazione, non sono arrivati i Vigili del Fuoco di Ostuni, assieme ai colleghi specializzati in questo genere di soccorso, quelli del Saf, a risolvere la situazione.

I due cani si sono lasciati docilmente agganciare ed estrarre dalla foggia, che ha un diametro di 15 metri per 10 di profondità, salvo poi, dopo una bella scrollata per liberare il manto dall’acqua, allontanarsi al piccolo trotto, lanciando qualche sguardo ai salvatori.

I cani soffrono la sete e il caldo come noi, e in estate lasciare in giro vaschette con l’acqua nei punti dove normalmente passano i randagi può essere di aiuto. Altrimenti per i cani dissetarsi può diventare una sfida ad alto rischio, come nel caso due salvati nelle campagne di Ceglie Messapica.