Per evitare controllo esibisce tesserino del Ministero della Difesa falso

FRANCAVILLA FONTANA - Sorpreso con un falso tesserino del Ministero della Difesa, in casa deteneva illegalmente una carabina e una sciabola da cerimonia, denunciato. Si tratta di un 59enne di Francavilla Fontana, è accusato di detenzione abusiva di armi, possesso di segni distintivi contraffatti, usurpazione di titoli o di onori.

L’uomo è stato controllato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della locale compagnia in una via del centro abitato: per eludere il controllo di polizia, ha esibito un tesserino del Ministero della Difesa, palesemente falso, successivamente sequestrato. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare presso la sua residenza, i militari hanno rinvenuto una carabina ad aria compressa, marca “Gamo””, calibro 4,5 e una sciabola da cerimonia, illegalmente detenute, successivamente sequestrate.