Il commissario: "A Capodanno ed Epifania contenitori culturali aperti"

BRINDISI - Dopo la chiusura di palazzo Granafei Nervegna e degli altri beni storici e monumentali della città nei giorni delle festività natalizie, prende provvedimenti il commissario straordinario del Comune di Brindisi, Santi Giuffrè, affinchè la società in house Bms non replichi la serrata che è stata oggetto di non poche critiche.

Giuffrè fa sapere che oggi ha voluto personalmente ringraziare "la dottoressa Anna Cinti per aver, in occasione delle festività natalizie, reso fruibili ai visitatori i reperti della collezione archeologica Faldetta. Per l’occasione ha disposto che Multiservizi tenga aperti al pubblico i contenitori culturali del Comune di Brindisi nelle prossime festività di Capodanno ed Epifania, dalle ore 9 alle ore 14".