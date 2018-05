Pericoloso inseguimento nelle vie del centro abitato: recuperata auto rubata

BRINDISI – Pericoloso inseguimento tra una pattuglia della polizia e una Fiat Multipla oggetto di furto, nella mattinata di oggi a Brindisi. L’auto è stata recuperata e gli occupanti sono riusciti a dileguarsi. È accaduto intorno a mezzogiorno di oggi, sabato 18 maggio.

Da quanto ricostruito la Multipla è stata rubata a Taranto nella stessa mattinata di oggi, la segnalazione del furto è stata diramata a tutte le pattuglie in servizio nel circondario, la nota è giunta anche nel Brindisino.

Una pattuglia della Sezione volanti ha intercettato l’auto con due persone a bordo in via Ponte Ferroviario e Brindisi e ha ingaggiato un inseguimento che si è concluso di fronte alla sede dell’istituto superiore Ipsia Ferraris in via Adamello.

Durante la fuga i malfattori hanno danneggiato anche un’auto in sosta sfiorando altri veicoli e passanti. Si è rischiato grosso. Sul posto si è recata la polizia scientifica per i rilievi del caso.

