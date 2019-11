In centro con 100 grammi di marijuana: arrestato dopo tentativo di fuga

ERCHIE – Alla vista dei carabinieri ha tentato di dileguarsi a piedi, ma la fuga ha avuto vita breve. Il 22enne Simone Cavallone, di Erchie, è stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana e di un grammo di cocaina. Il giovane è stato fermato dai carabinieri della locale stazione in una via del centro. Oltre alla droga, nel corso della perquisizione personale, i carabinieri hanno recuperato anche 100 euro in banconote, ritenute provento di attività illecita. Il giovane, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi.