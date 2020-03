Due arresti in famiglia dopo una perquisizione antidroga

MESAGNE – A segno a Mesagne un servizio antidroga condotto dai carabinieri del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni. I militari, seguendo la pista costruita sulla base di indizi raccolti nei giorni precedenti, hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare Luca Chirico di 26 anni, e il 52enne Giuseppe Antonio Chirico.

I carabinieri hanno rinvenuto confezioni di marijuana per un totale di 105 grammi, e 17,5 grammi di hascisc. Sequestrati anche un bilancino elettroni co e materiale per il confezionamento delle dosi, e banconote per una somma complessiva di 150 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il pm di turno ha disposto per entrambi i Chirico la custodia cautelare nel loro domicilio.