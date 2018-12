Perquisizione nei quartieri brindisini: giovane trovato con hascisc e coca

BRINDISI – Le forze di polizia del Brindisino sempre più impegnate nella lotta allo spaccio: è di ieri, mercoledì 5 dicembre un nuovo nel contrasto alla cessione minuta di sostanze stupefacenti ottenuto dagli investigatori della Squadra Mobile brindisina ed in particolare dai suoi operatori delle Sezioni III (Reati Conto la Persona) e I (Criminalità Organizzata e Catturandi). Hanno arrestato il 23enne di Brindisi Renato Simonetti, residente al quartiere Paradiso.

I casa, durante una perquisizione, hanno trovato hashish in pezzi per un peso complessivo di 37,27 grammi e dosi di cocaina del peso complessivo di 14,4 grammi. Più un bilancino elettronico di precisione. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Brindisi.

