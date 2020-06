Controlli del week-end: quattro denunce per coltelli e droga

Quattro persone sono state denunciate a piede libero nel corso dei controlli effettuati nel fine settimana nel territorio di competenza dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, tre dei quali per porto di coltelli a bordo delle loro auto, uno per possesso di stupefacenti. Dieci le segnalazioni alla prefettura di altrettanti assuntosi di sostanze stupefacenti, 17 le perquisizioni eseguite tra personali e domiciliari. Sono state anche controllate 12 persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione.

I denunciati: un 25enne di Brindisi, per porto abusivo di armi, perché trovato il possesso di un coltello a serramanico, posto sotto sequestro; un 26enne di Ostuni, per porto abusivo di armi, poiché a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con lama acuminata di 9,5 centimetri, posto sotto sequestro.

Un 30enne di Francavilla Fontana, oltre che per porto abusivo d’armi, è stato denunciato anche per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. In particolare, a seguito di perquisizione personale e veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di tre coltelli a serramanico, con lame lunghe rispettivamente 10, 8 e 7 centimetri, riposti nel portaoggetti centrale dell’auto.

Nello stesso portaoggetti veniva rinvenuto anche un involucro di cellophane contenente un grammo di marijuana. Ma l’automobilista si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per stabilire l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, quindi è stato denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica. Contestualmente, il 30enne è stato segnalato per uso di sostanze stupefacenti e gli è stata ritirata la patente di guida.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quarto denunciato, un 30enne di Mesagne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 1,8 grammi di cocaina, occultato all’interno della scarpa sinistra. La sostanza è stata posta sotto sequestro.