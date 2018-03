Pesce di dubbia provenienza in un ristorante sulla litoranea: scatta il sequestro

FASANO – Un consistente quantitativo di prodotto ittico di dubbia provenienza, conservato in una cella surgelati a – 18°, è stato sequestrato dai militari della Capitaneria di porto di Brindisi al comando del capitano di vascello Salvatore Minervino a seguito di un controllo effettuato presso un ristorante situato fra Torre Canne a Savelletri, marine di Fasano.

Il controllo, nello specifico, è stato effettuato dal personale della Sezione Polizia Marittima e Difesa Costiera, il quale ha appurato che il prodotto ittico era carente di qualsivoglia documento commerciale che consentisse di risalire lungo la filiera.

Il prodotto è stato sottoposto a sequestro amministrativo mentre al titolare dell’esercizio commerciale è stata comminata una sanzione amministrativa per violazioni in materia di tracciabilità, prevista fino ad un importo massimo di 4.500 euro, in applicazione del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 come modificato dalla legge 28 luglio 2016, n. 154.

L’attenzione della Guardia Costiera, a tutela dei consumatori e degli onesti operatori del settore, rimane alta e, come già anticipato nei giorni scorsi con analogo comunicato stampa, i controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale di competenza.

Per qualsiasi segnalazione si ricorda che sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il numero di centralino della Sala Operativa 0831521022 e la casella di posta elettronica so.cpbrindisi@mit.gov.it mentre, per le sole emergenze in mare, il numero blu 1530.

Gallery