Pestato in strada per motivi passionali: denunciati due fratelli

VILLA CASTELLI – Hanno picchiato un uomo sulla pubblica via, per poi allontanarsi. I carabinieri della stazione di Villa Castelli, al culmine di un’attività investigativa, hanno individuato i presunti responsabili di una violenta aggressione avvenuta la sera del 20 aprile 2018.

Si tratta di due fratelli del posto di 30 e 25 anni. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per lesioni personali. Le indagini sono partite a seguito della denuncia sporta dalla vittima, un 41enne del posto. Questi, colpito con calci e pugni in varie parti del corpo, è stato sottoposto alle cure del caso presso l’ospedale di Grottaglie, con prognosi di 10 giorni.