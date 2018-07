Petrolchimico, manutenzione conclusa: possibili sfiammate durante riavvio impianti

BRINDISI - Versalis (Eni) informa che da domani, come già comunicato agli Enti, inizieranno le operazioni di riavvio delle produzioni, fermate il 9 luglio scorso per le previste attività di manutenzione programmata agli impianti cracking e polietilene.

Si prevede che gli assetti produttivi siano a regime dal 22 luglio: durante la fase di rimessa in marcia degli impianti potrebbe verificarsi l’attivazione automatica dei sistemi di sicurezza, mediante accensione delle torce di stabilimento, nel rispetto di quanto prescritto dalle autorizzazioni.

Versalis coglie l’occasione per confermare l’investimento di 25 milioni di euro per l’installazione di una nuova torcia a terra dedicata all’impianto steam cracking, la cui fornitura è affidata a un costruttore leader a livello mondiale per questo tipo di installazioni. È già stata presentata al Ministero dell’Ambiente l’istanza di assoggettabilità a Via ed entro fine mese verranno richieste le autorizzazioni e la modifica Aia. L’avvio del cantiere è previsto nel giugno 2019, si stima che i lavori verranno conclusi durante la fermata per manutenzione prevista nel terzo trimestre 2020.