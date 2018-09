Cocaina e hashish nel riso, fornaio arrestato e scarcerato

FASANO - Cocaina e hashish, nel barattoli del riso nascosti nel ripostiglio di casa: con l'accusa di spaccio è stato arrestato un fornaio di Pezze di Greco. L'uomo, 51 anni, è stato rimesso in libertà dopo la convalida, tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo e del suo status di incensurato.

La droga è stata scoperta e posta sotto sequestro dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fasano: i militari si sono presentati nell’abitazione dell’uomo unitamente a un pastore tedesco di quattro anni del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno. Di fronte a quegli ospiti inattesi, il fornaio ha preferito dire subito di essere in possesso della droga.

Ha accompagnato i carabinieri in un locale di pertinenza dell’abitazione adibito a ripostiglio e dall’interno di una cassetta in legno posta sul pavimento ha prelevato due barattoli in vetro colmi di riso. All’interno c'erano dieci involucri in cellophane di colore azzurro chiusi all’estremità con del nastro isolante di colore nero contenenti sostanza stupefacente: cocaina. Altra dose di cocaina assieme a un grammo di hashish era nascosto in una scatola metallica, per un peso complessivo di 10 grammi di cocaina e uno di hahsish.

Gallery