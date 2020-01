Pezze di Greco, pneumatici in fiamme. Forestali sequestrano l'area

PEZZE DI GRECO - Un vasto incendio è divampato ieri pomeriggio, sabato 25 gennaio, in contrada Colarusso a Pezze di Greco, frazione di Fasano, dove, in un fossatto, sono andati distrutti decine di pneumatici, probabilmente frutto di uno smaltimento illecito, un' abitudine incivile e altamente dannosa. Le gomme erano accatastate in una buca delimitata da blocchetti di cemento e l'incendio ha alzato una nube nera e sparso odore acre.

A domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, i carabinieri della compagnia di Fasano ed i carabinieri forestali che hanno posto l'area sotto squestro. L'intervento è proseguito per alcune ore e non risultano feriti. Non vi sarebbero dubbi sulla dolosità del rogo ma gli inquirenti dovranno risalire al proprietario del terreno dove erano nascoste le gomme.

