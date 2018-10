Pianta di marijuana alta due metri in giardino: arrestato

BRINDISI - Pianta di marijuana alta due metri nel giardino accanto alla sua abitazione: con l'accusa di spaccio di droga è stato arrestato un ragazzo di 26 anni di Brindisi. Il giovane è ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip del Tribunale di Brindisi. A scoprire la pianta sono stati i carabinieri della stazione Casale.

I militari hanno posto sotto sequestro anche una struttura usata per nascondere e progettere la pianta. Si tratta di una costruzione per con assi in metallo e legno coperti da un telone in plastica trasparente.