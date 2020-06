In giro con cinque piantine di marijuana: scooterista non si ferma all'alt

ORIA – Nascondeva cinque piantine di marijuana nel vano porta oggetti del suo scooter sprovvisto di targa. Un 18enne di Oria è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione. Il giovane nella serata di ieri (giovedì 18 giugno) procedeva in via Latiano, insieme a un passeggero di 16 anni. All’alt imposto da una pattuglia, il giovane ha tirato dritto. Ma il tentativo di fuga è stato rapidamente stoppato dai militari.

Il 18enne, infatti, è stato bloccato nel giro di pochi minuti, mentre il 16enne si è dileguato a piedi per le vie limitrofe. A quel punto i carabinieri hanno proceduto con una perquisizione sia veicolare che domiciliare, trovando il 18enne in possesso di cinque piantine di marijuana, per un peso di 10 grammi, occultate all’interno del vano portaoggetti del citato ciclomotore, successivamente sequestrate. Il 18enne, una volta espletate le formalità di rito, è tornato in libertà. Il suo amico è stato denunciato a piede libero. Entrambi devono rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.