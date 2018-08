BRINDISI - Dopo aver provocato una lunga serie di cadute, le basole pericolanti di piazza Cairoli, nel centro di Brindisi, sono state delimitate con un nastro. Da Venerdì scorso (27 luglio) una porzione di marciapiede antistante all’ingresso della banca Monte dei paschi di Siena è off limits. Sul posto, a seguito di varie segnalazioni, si è recata la polizia locale, per un sopraluogo. La speranza, adesso, è che si provveda quanto prima a mettere in sicurezza l’area, eliminando quelle trappole.