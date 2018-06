Piazzale Lenio Flacco preso d'assalto: decine di auto in divieto di sosta

BRINDISI - Non c'è divieto di sosta che tenga. Piazzale Lenio Flacco è stato preso d'assalto la sera di sabato (2 giugno), coincisa con l'avvio della seconda edizione della rassegna Vinibus Terrae. Come si vede nella foto inviata in redazione intorno a mezzanotte, il piazzale era invaso di auto.

Se ne contano a decine di veicoli in divieto di sosta, distribuiti fra lo spazio antistante alla scalinata, le aiuole e la fascia centrale. Si ripropone così quello che è un leit motive dei week end estivi: il brutto vizio di parcheggiare là dove non è consentito. Il fenomeno della sosta selvaggia, infatti, ha riguardato anche corso Garibaldi, via del Mare e vie limitrofe, dove una pattuglia della polizia locale in servizio fino a mezzanotte ha inflitto circa 50 multe.

Tutto questo in attesa che vengano attivate le Ztl con telecamere agli ingressi dello stesso piazzale Lenio Flacco e di Piazza Mercato. Si tratta di un intervento in stand by da mesi, nonostante le risorse economiche per relizzarlo (quelle destinate alla polizia locale con gli introiti delle multe per violazioni del codice della strada) siano già disponibili e il progetto abbia già avuto l'ok da parte del comando di polizia locale.

Vero è che la ricerca del parcheggio può rivelarsi un'ardua impresa, quando migliaia di persone si riversano verso il centro storico, richiamate da una delle kermesse più importanti dell'estate. Questo, però, non può diventare un alibi per infrangere i divieti. A prevalere dovrebbe essere sempre il senso civico.