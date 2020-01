Lite nel parco Potì: uomo picchia il figlio minorenne e i suoi amici

MESAGNE – Prima ha picchiato gli amici del figlio minorenne, poi si è scagliato anche contro lo stesso figlio. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri della locale stazione per porre fine a un’aggressione avvenuta ieri nel parco Potì di Mesagne. Il responsabile, un 50enne del posto, è stato arrestato in flagranza di reato.

L’uomo ha preso parte a una lite fra più persone avvenuta, per cause da accertare, all’interno del polmone verde. I militari, recatisi subito sul posto, hanno invitato le parti alla calma e a seguirli in caserma per ulteriori accertamenti. Ma gli stessi sono stati spintonati dal 50enne, che continuava a dare in escandescenze anche in presenza delle forze dell’ordine.

L’uomo, dopo le formalità di rito è stato condotto presso la propria abitazione in regime di domiciliari, per il reato di maltrattamenti contro famiglia o conviventi, minaccia a minori e ingiuria.