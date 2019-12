Picchia i genitori che si rifiutano di dargli si soldi per la droga: arrestato

FRANCAVILLA FONTANA – Picchia i genitori per ottenere i soldi per acquistare la droga: arrestato in flagranza di reato un 41enne di Francavilla Fontana.

I fatti i sono verificati ieri, sabato 30 novembre: intorno alle 13.30 i vicini e alcuni passanti sono stati allertati dalle urla provenienti dall’abitazione dove si stava consumando l’aggressione. Il 41enne, tossicodipendente, stava insultando, minacciando e picchiando i genitori che si erano rifiutati di consegnarli i soldi. Si trattava dell’ennesima richiesta di denaro.

Dalle indagini è emersa una triste realtà: le violenze fisiche e verbali si verificavano da maggio dello scorso anno. Dopo le formalità di rito, il 41enne è stato rinchiuso nella circondariale di Brindisi.