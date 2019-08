Picchiato per una relazione con la moglie di un detenuto: tre arresti

BRINDISI – Avrebbero picchiato con violenza un giovane, per aver intrapreso una relazione sentimentale con la moglie di un loro congiunto detenuto. Tre persone sono state arrestate per il rreato di tentato omicidio dalla Squadra mobile della questura di Brindisi. I particolari delle indagini che hanno portato all’esecuzione della misura cautelare verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata per le ore 10 di oggi in questura.