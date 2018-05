Piede incastrato nell'ingranaggio del trattore: salvato dai vigili del fuoco

TORRE SANTA SUSANNA – Colto da malore mentre è alla guida di un trattore si schianta contro un muretto e resta incastrato sotto al mezzo agricolo: liberato dai vigili del fuoco. È accaduto intorno alle 20 di oggi (sabato 19 maggio) in contrada Guidone a Torre Santa Susanna, l’uomo, F.L. sulla 50ina è stato portato in ospedale e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I vigili del fuoco sono intervenuti con le motoseghe per segare i comandi per liberare il piede dell’uomo. Un’ambulanza del 118 lo ha poi portato in ospedale.