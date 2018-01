Piogge e raffiche di vento: alberi spezzati e pali pericolanti nel Brindisino

La morsa del maltempo si stringe sulla provincia di Brindisi. Un forte vento da nord, associato a precipitazioni, sferza sia la fascia costiera che l’entroterra, mettendo a dura prova la tenuta di alberi, pali e tralicci.

In provincia

Basti pensare che un grosso albero è franato nel primo pomeriggio di oggi (17 gennaio) sulla strada provinciale che collega Ceglie Messapica a Martina Franca, travolgendo il muro perimetrale di un terreno privato. L’arbusto ha invaso per intero la carreggiata, costringendo gli agenti della polizia locale di Ceglie a bloccare il traffico in entrambi i sensi di marcia. La viabilità è stata ripristinata intorno alle ore 18, dopo che i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, con l’ausilio di una moto sega, hanno sgomberato la strada.

Sempre intorno alle 18 è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco nei pressi del campo sportivo di Cellino San Marco, per mettere in sicurezza un palo di legno della Telecom piegato dal vento che rischiava di abbattersi su un caseggiato. Sul posto, per la gestione della viabilità, si sono recati anche gli operatori del gruppo comunale della Protezione civile di Cellino, gli agenti della polizia locale e i carabinieri. E’ stato proprio un volontario della Protezione civile il primo ad accorgersi del pericolo.

Nel capoluogo

A Brindisi è stato chiesto l'intervento della polizia locale sulla strada provinciale per San Vito, nei pressi della ex base Usaf, a causa di un albero caduto che poteva intralciare la viabilità. Una pattuglia, su richiesta di un cittadino, si è recata anche presso il sotto passo di via Materdomini, fra il rione Casale e la zona della Sciaia, non riscontrando criticità tali da mettere in pericolo la sicurezza degli automobilisti. L'appuntamento in viale Caravaggio con la benedizione degli animali e l'accensione della focara allestita dalle parrocchie del quartiere Sant'Elia è stato rinviato a sabato prossimo (20 gennaio), ore 19.

Le previsioni

Stando alle previsioni meteo, in serata non si dovrebbero registrare ulteriori precipitazioni. La brutta notizia, però, è che potrebbe aumentare l'intensità del vento. Intorno alle ore 23, infatti, si prevedono raffiche di nord-ovest fino a un massimo di 63 chilometri orari.

Articolo aggiornato alle 19,08