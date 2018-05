Pioggia e vento anche per la giornata di venerdì: nuova allerta meteo

BRINDISI – Il peggioramento delle condizioni meteo che ha spazzato via l’anticipo d’estate che ha caratterizzato l’ultima settimana di aprile dovrebbe prolungarsi anche per la giornata di domani (4 maggio). La Protezione civile regionale ha infatti diramato una nuova allerta meteo dalle prime ore di venerdì e per le successive 18 ore. Stando al bollettino, si prevedono sul territorio regionale “precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi da deboli a moderati”.

Per quanto riguarda la provincia di Brindisi, stando alle previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, si prevede un rischio di precipitazioni, fra l’altro di modesta entità, fra le 11 e le mezzogiorno. Complessivamente il cielo sarà coperto dalle nuvole, con schiarite pomeridiane. La giornata di domani, insomma, potrebbe essere sulla stessa falsa riga di quella odierna, con una sensibile riduzione dell’intensità dei venti.

Come al solito la situazione verrà monitorata dal servizio di Protezione civile comunale coordinata dall’ingegnere Giuseppe Augusto, che si terrà in contatto con il servizio regionale.