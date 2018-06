Pioggia in arrivo e maestrale anche sul Brindisino sino a venerdì sera

BRINDISI – Arriva, ed era inevitabile dopo le sciroccate hot di questi giorni, una perturbazione che porterà pioggia e temporali anche sulla Puglia, a partire dal primo pomeriggio di domani per quanto riguarda il Brindisino. I fenomeni, secondo le previsioni, saranno più intensi sul Nord Barese e sulla Capitanata, dove si protrarranno anche nella giornata di sabato.

Il fronte temporalesco produrrà anche un cambio di direzione del vento, che spirerà da nordovest (maestrale) sino alla serata di giovedì quando ruoterà verso ponente, calando di intensità. Nella nottata tra giovedì e venerdì si dovrebbe registrare una pausa nelle precipitazioni, che riprenderanno nella mattinata di venerdì, con una intensificazione dei fenomeni e del vento, che tornerà a spirare da maestrale.

In via precauzionale, il servizio di Protezione civile della Regione ha emesso un avviso di allerta meteo di livello giallo – il più basso - per eventuali conseguenze di tipo idrogeologico, valido per tutto il territorio pugliese, e rilanciato anche dal servizio di Protezione civile del Comune di Brindisi.