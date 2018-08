Abbandono rifiuti, a Ceglie è guerra: 80 multe in pochi giorni

CEGLIE MESSAPICA - Continua senza sosta l’azione di contrasto della Polizia locale di Ceglie Messapica nei confronti di coloro che abbandonano i rifiuti sul territorio comunale. In poco più di una settimana, infatti, sono già incappati nelle maglie dei controlli della Polizia Locale oltre 80 incivili, nei confronti dei quali vengono elevate sanzioni che vanno da un minimo di 50 euri per il conferimento fuori dell’orario consentito, sino a 300 euro per le infrazioni più gravi, fatte salve ovviamente le eventuali sanzioni di natura penale.

Il giro di vite, imposto dal comando di Polizia locale, si è reso necessario per ridimensionare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti che, specialmente nel periodo estivo, registra un aumento esponenziale a causa dell’enorme numero di persone che si riversa sul territorio comunale. Oltre a ciò, si è potuto constatare anche la presenza di numerosi forestieri che deliberatamente vengono a depositare i propri rifiuti nelle postazioni presenti nelle zone extraurbane di Ceglie.

Rammentando a tutti che in questo periodo i controlli saranno incessanti, sia attraverso l’utilizzo di pattuglie in borghese sia attraverso l’utilizzo di fototrappole in dotazione al comando, si invita ancora una volta al massimo rispetto delle regole per non subire le sanzioni previste dalla normativa generale e locale.