"Pista ciclabile diventata una discarica a cielo aperto"

BRINDISI - Discarica a cielo aperto lungo la pista ciclabile di Brindisi. Ci sono alcuni mobili vecchi, materassi, passeggini, paraurti e materiale di risulta. Tutto abbandonato sul tratto destinato alle biciclette.

"A dimostrazione che il grado di incivilità di alcuni non conosce limiti", dicono alcuni dei brindisini che vorrebbero tornare a usare la pista senza essere costretti a evitare gli ostacoli lungo il percorso.

La pista ciclabile rientra nell'oggetto degli interventi di pulizia straordinaria definiti dal Comune di Brindisi in collaborazione con le società Multiservizi, per il taglio dell'erba, ed Ecotecnica, per la raccolta dei rifiuti. "Ma se non c'è la collaborazione dei cittadini, il sistema salta", ha ricordato il sindaco Riccardo Rossi in occasione della conferenza stampa del calendario dele operazioni che rientrano nel piano della cosiddetta operazione decoro.

