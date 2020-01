Pistola e passamontagna nascosti nell'armadio: arrestato un giovane

OSTUNI - Un 29enne di Ostuni, M.C., è stato arrestato dagli agenti del locale commissariato di polizia e posto ai domiciliari per detenzione illegale di armi: è stato trovato con una pistola clandestina e un passamontagna modello “mefisto”.

L’attività è stata svolta con l’impiego dell’unità cinofila e del Reparto prevenzione crimine di Lecce. Si tratta di una pistola semiautomatica 6,35, modificata e munita di canna priva di matricola, perfettamente funzionante. Era stata abilmente occultata all’interno di un vano dell’armadio della stanza da letto assieme al passamontagna. Indagini saranno avviate per appurare l’eventuale utilizzo dell’arma in azioni delinquenziali in provincia.