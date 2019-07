Cinque pitbull fuggono da cortile privato e uccidono due cani: proprietari denunciati

VILLA CASTELLI – Un uomo e una donna di Villa Castelli sono stati denunciati per uccisione di animali perché i loro cinque cani razza pitbull, dopo essersi allontanati dal cortile della loro abitazione, hanno aggredito e ucciso, in due momenti differenti, due meticci di piccola taglia. Si tratta di randagi. I cinque cani sono stati sequestrati.

Da quanto accertato dopo essersi allontanati dalla casa dei loro padroni hanno girovagato in branco per le vie di Villa Castelli incutendo paura nelle persone che li hanno incontrati. Come specificato dai carabinieri in una nota si tratta di cani della famiglia dei “Molossoidi”, cani, quindi, grossi e potenti. Qualcuno avrebbe tentato di salvare i cagnolini aggrediti senza riuscirci. I carabinieri sono riusciti a catturare gli animali grazie alla collaborazione del personale dell’aera randagismo dell’Asl.

"I molossoidi accalappiati sono stati posti in sequestro e affidati a un canile privato. Le carcasse degli animali morti sono state smaltite a cura del servizio veterinario. Ai proprietari dei cani sequestrati verranno inoltre elevate sanzioni amministrative relative assenza del microchip".