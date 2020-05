Dosi di cocaina nascoste in un pensile della cucina: nei guai un brindisino

BRINDISI – Aveva nascosto in un pensile della cucina 24 dosi termosaldate di cocaina. Un brindisino di 52 anni, A.C., già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile di Brindisi per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, residente al rione Paradiso, nella giornata di ieri (giovedì 7 maggio) ha ricevuto la visita dei poliziotti. Gli agenti hanno ispezionato l’abitazione, fino a quando non hanno aperto un mobile della cucina al cui interno si trovava un sacchetto contenente circa 14 grammi di polvere bianca. Il 52enne dopo l’arresto, di concerto con la Procura di Brindisi, è stato rimesso in libertà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.