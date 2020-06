Assembramento intorno a un tavolo da biliardo: la polizia chiude un bar

BRINDISI – Tredici persone, di cui solo alcune munite di mascherina, giocavano intorno a un tavolo da biliardo, dando vita a un assembramento. La questura di Brindisi ha disposto la chiusura per cinque giorni di un bar-sala giochi situato al rione Casale, a seguito di un controllo effettuato la scorsa notte (lunedì 1 giugno) dai poliziotti della sezione Volanti. Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, all’interno del locale si trovavano 14 persone: 13 avventori e un dipendente.

Per questo la questura ha notificato al titolare un provvedimento di chiusura per giorni 5, in ottemperanza all’art.4 comma 3 del D.L.nr.19 del 2020. Al fine di eventuali sanzioni amministrative accessorie, gli atti relativi sono stati inviati anche alla locale prefettura. I servizi di prevenzione e controllo per l’osservanza delle disposizioni normative anti contagio proseguono senza soluzione di continuità, sull’intero territorio provinciale.