Turista pensa al suicidio nelle campagne: la polizia locale evita il dramma

CEGLIE MESSAPICA - Fortuna ha voluto che il tentativo di gesto estremo sia stato segnalato in tempo da un’amica del malcapitato. Alcuni giorni fa una signora inglese di stanza a Ceglie Messapica, ha chiesto telefonicamente l’intervento della polizia locale in contrada Turco-Camarda presso la residenza di un suo amico connazionale in quanto, a suo dire, si trovava in procinto di compiere il gesto estremo del suicidio. La donna ha inoltre aggiunto che il suo amico non era nuovo a comportamenti del genere in quanto in stato di alterazione psicofisica dovuta anche all’assunzione di alcool.

Immediatamente l’equipaggio del Pronto Intervento si è recato sul posto, dove ha trovato effettivamente il cittadino inglese in stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’assunzione di alcool, in procinto di compiere il gesto estremo. Infatti aveva preparato un cappio appeso ad un albero ed una sedia posizionata per salirvi.

Agli operatori, che materialmente hanno impedito il gesto, lo straniero ha riferito di volersi suicidare per problemi familiari ed economici e, allertato subito il 118, lo stesso è stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi per le cure del caso. Al malcapitato veniva diagnosticato uno stato ansioso ed uno stato di alterazione psicomotoria. Lo stesso ha dichiarato di aver sospeso da circa tre settimane una terapia antidepressiva e, pertanto, è stato ricoverato presso il reparto psichiatrico.