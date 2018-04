Polizia locale: corso di qualificazione per il rilascio della patente di servizio

BRINDISI - Mercoledì 11 aprile 2018 avrà inizio il “1° Corso di qualificazione per il rilascio della patente di servizio per il personale di Polizia Locale dei Comuni della Provincia di Brindisi” presso il Comando della Polizia Locale di Brindisi, organizzato in collaborazione con la Prefettura di Brindisi.

Il corso, rivolto agli Operatori dei Corpi e Servizi di Polizia Locale dei Comuni della Provincia di Brindisi e ad altri che hanno richiesto la partecipazione, è finalizzato a fornire la necessaria preparazione teorico-pratica per l’ammissione all’esame per il conseguimento della patente di servizio previsto dall’art. 9 c.3 del D.M. 11 agosto 2004, n. 246.

L’attività di formazione verrà curata da figure professionali di comprovata preparazione ed esperienza nelle materie oggetto del programma ministeriale, individuate, in particolare, tra gli appartenenti alle Polizie Locali, oltre che con la collaborazione di figure esterne quale un medico specializzato in primo soccorso. Alla conclusione del corso, la Prefettura di Brindisi provvederà a convocare la Commissione Provinciale davanti alla quale i candidati dovranno sostenere l’esame di qualificazione necessario al rilascio della Patente di Servizio.